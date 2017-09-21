قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, الخميس, إن بقاء الأسد في السلطة "شكل من أشكال القتل ويجب أن يختار السوريون خليفة له".









ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب في إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.



وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، في وقت سابق اليوم, أن القوات المسلحة التركية أرسلت الدفعة الأولى من المركبات المدرعة وآلات عمل، إلى الجانب السوري في إطار التحضيرات لإقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب، حيث انتشرت الآليات العسكرية في المنطقة العازلة بين تركيا وسوريا.



وحذر أردوغان واشنطن من أن قرارها تسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تقاتل تنظيم "داعش" في سوريا قد يضر واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور الذي ينشط في تركيا.



ووافق الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ايار الماضي على إمداد مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" في سورية بالسلاح فيما نددت الحكومة التركية بالقرار الامريكي مشيرة الى أن هذا الأمر غير مقبول.







سيريانيوز