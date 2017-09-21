بدأ الجيش العراقي, يوم الخميس, بدعم من التحالف الدولي, عملية عسكرية لتحرير منطقة الحويجة, التي تقع غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط, من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي, في بيان, نشرته وكالات انباء, عن "انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وتطهيرها من داعش".

وافاد التلفزيون العراقي بان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقدم دعما جويا للقوات العراقية في عملية الحويجة.

وتاتي المعركة قبل 4 أيام من إجراء استفتاء على استقلال الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال العراق بما في ذلك كركوك.

وكانت الأمم المتحدة اعلنت الأسبوع الماضي ان ما يصل إلى 85 ألفا قد ينزحون عن منطقة الحويجة.

وحققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" في الفترة الاخيرة , حيث نجحت في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى., ولم يعد في قبضة التنظيم سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، وقضاء الحويجة، غرب كركوك، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.

وشن التحالف الدولي في عام 2014 عمليات عسكرية جوية ضد مسلحي التنظيم , بعد أشهر قليلة من سيطرة مسلحيه على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية, لكن التنظيم خسر معظم تلك الأراضي.