أخرت "آبل" طرح "آيفون X" للطلب المسبق إلى 27 الشهر المقبل حتى تستطيع تلبية الطلبية الأولى من الهاتف.

وبحسب "macrumors"، فإن الطلب المتوقع كبير وسيفوق الكميات المتاحة ما قد يجعل من الصعب الحصول على الهاتف هذه السنة.



سيتوفر الهاتف للبيع في متاجر "آبل" وحول العالم بدءاً من 3 تشرين الثاني، ويتوقع المحللMing-Chi Kuo أن تشحن "آبل" خلال شهري توفره هذه السنة حوالي 40 مليون جهاز، وتستهدف أن تشحن العام القادم حوالي 90 مليون هاتف أيضاً.



ووفقاً لاستطلاعات تبين عدم اهتمام المستخدمين بهواتف "آيفون 8" و" 8 بلس" رغم توفرهما للطلب المسبق وللشراء الأسبوع المقبل، في حين أن 72% من المستطلعين ينتظرون شراء "آيفون 10" رغم سعره المرتفع.