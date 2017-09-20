صدم بعض منتظري هواتف "آيفون" الجديدة (آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X)، بأنهم قد لا يستطيعون الاستفادة من ميزة الشحن السريع التي تحتاج إلى منفذ USB-C، بمجرد شراء أحد الهواتف.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن المشكلة تكمن في أن "آبل" مستمرة في توزيع كيبل من نوعUSB-A مع الهواتف الجديدة، وهذا يعني أن المستخدم لن يستفيد من ميزة الشحن السريع لقاء ما دفعه ثمنا للهاتف.



وعلى المستخدم أن يدفع ثمن محول USB-C تبيعه "آبل" بمبلغ 49 دولارا، ثم عليه أن يشتري كيبل بطرف USB-C والطرف الآخر Lightning يوصل بالهاتف وهو بسعر 25 دولارا، أي ما مجموعه 71 دولاراً إضافياً للاستفادة من الميزة.



وعبر ميزة الشحن السريع يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة، حسب صفحة المواصفات التقنية للهواتف الثلاثة على موقع "آبل" الإلكتروني.