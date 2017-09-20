حصل تطبيق "انستغرام" على عدة مزايا جديدة، لازالت محصورة على نظام تشغيل "ويندوز 10" و"ويندوز 10 فون"، وذلك بموجب تحديث جديد.

وبحسب موقع aggiornamentilumia، فإن أهم الميزات التي حصل عليها التطبيق، هي إمكانية استخدام الفلاتر في القصص، وإضافة كلمة القصص في أعلى يسار التطبيق، وإضافة خيار "عرض الكل" لتشغيل كل قصص الأصدقاء بشكل متسلسل.

وأيضاً تضمنت الميزات إمكانية الرد على القصة بصورة، وإضافة أيقونة (+) الجديدة لرفع الصور والفيديوهات للشبكات الاجتماعية، وتظهر ما بين ميزة البحث وقسم الإشعارات، وأيقونة الساعة للوصول من خلالها للمنشورات المؤرشفة.

وضمت الميزات الجديدة التي حصل عليها تطبيق "انستغرام"، نقل أيقونة الإعدادات إلى صندوق تحرير الملف الشخصي، وظهور قسم جديد في الإعدادات يعرض الصور التي تمت الإشارة إليك فيها، مع إمكانية عرض الإحصائيات لكل منشور، وأرشفة المنشورات لجعلها غير متاحة للمشاهدة للمتابعين.

ويحمل التحديث الجديد الرقم 10.1096.22724 ومن المفترض أن يتاح للتنزيل من خلال متجر "ويندوز" خلال فترة وجيزة كونه يتم إرساله تدريجياً للجميع.