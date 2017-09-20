انتشرت صور مسربة عن هاتف "نوكيا 2" القادم والذي من المتوقع أن يكون أرخص هواتف الشركة حتى تاريخ اليوم.

وبحسب حساب التسريبات على "تويتر" الخاص بـ "ايفان بلاس"، فإن الهاتف سيأتي مع بطارية سعتها 4,000 مللي أمبير، مع أزرار التنقل الخاصة بـ "الأندرويد"، دون مستشعر بصمات الأصابع كون الهاتف أقل من المتوسط.

ومن المتوقع أن يأتي "نوكيا 2" بشاشة من 4.7 إلى 5 بوصة بدقة 720 بكسل، ومعالجSnapdragon 212 أو Snapdragon 210، وذاكرة صول عشوائي 1 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 8 غيغابايت، وكاميرا خلفية دقتها 8 ميغابكسل، وكاميرا أمامية دقتها 5 ميغابكسل.