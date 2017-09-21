لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون، يوم الخميس، إثر سقوط قذائف على حي القصور والجورة في دير الزور، وإطلاق نار في ريف القنيطرة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الصحة بدير الزور عبد النجم العبيد قوله انه "وصل إلى مشافي المدينة جثامين 5 قتلى بينهم طفلان وامراة، و27 شخصا جريحا أصيبوا نتيجة القذائف والقنابل".

وأصيب ضحايا يوم الأربعاء، نتيجة سقوط القذائف والقنابل على حيي الجورة والقصور في دير الزور، مدينة سلحب بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وفي القنيطرة، قالت (سانا) ان شخصاً أصيب بنيران أطلقها مسلحون باتجاه بساتين قرية حضر أثناء جني المزارعين موسم التين، وتم نقله إلى أحد المشافي.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.

سيريانيوز