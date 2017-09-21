كشفت الكويت، يوم الأربعاء، انها قدمت مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 1.6 مليار دولار.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح، قوله أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "بلاده تبرعت بـ 1.6 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري خلال الصراع في البلاد".

وكانت الكويت وزعت في أيار الماضي، مساعدات غذائية للأسر الفقيرة والمعوزة من الأردنيين واللاجئين السوريين في بلدة الزعتري بمحافظة المفرق، فضلا عن مساعدات قدمتها العام الماضي للاجئين السوريين في كل من مخيمات لبنان وكردستان العراق.

وأكد الصباح، على أن موقف الكويت من النزاع في سوريا لم يتغير منذ البداية، وأن بلاده "لا ترى حلا عسكريا للأزمة في سوريا".

واعتبر الصباح أنه، من "أجل إنهاء الصراع في سوريا، من الضروري تنفيذ بيان جنيف لعام 2012 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة."

وكانت الكويت حذرت في حزيران الماضي، من تداعيات الوضع الإنساني في سوريا، داعية إيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة يواكب تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.

وتشهد نيويورك اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 19 من ايلول الجاري، يتناول معظمها تطورات الوضع في سوريا، فضلاً عن لقاءات ثنائية مختلفة الاطراف تبحث الملف السوري بدورها.

سيريانيوز