سقط قتلى وجرحى، يوم الخميس، اثر سقوط قذائف واطلاق رصاص في مناطق بدير الزور وريفي القنيطرة وحماة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الصحة بدير الزور عبد النجم العبيد قوله انه "وصل إلى مشافي المدينة جثامين 5 قتلى بينهم طفلان وامراة، و27 شخصا جريحا أصيبوا نتيجة القذائف والقنابل".

وأصيب ضحايا يوم الأربعاء، نتيجة سقوط القذائف والقنابل على حيي الجورة والقصور في دير الزور، مدينة سلحب بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وفي القنيطرة، قالت (سانا) ان شخصاً أصيب بنيران أطلقها مسلحون باتجاه بساتين القرية أثناء جني المزارعين موسم التين، وتم نقله إلى أحد المشافي.

ومن جهتها، قالت مصادر اعلامية موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان عدة اصابات وقعت جراء سقوط قذائف على جورين وشطحة والسقيلبية وسلحب بريف حماة.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.

سيريانيوز