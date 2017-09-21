أكد المنسق العام "للهيئة العليا للمفاوضات" رياض حجاب, استعداده دعم أي تحرك عسكري في دير الزور وادلب.

وقال حجاب, في تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة", انه "مستعد لإرسال قوات من "الجيش الحر" إلى دير الزور، خلال أيام، و دعم أي عملية عسكرية لتركيا و"الجيش الحر" بإدلب.

وتواجه دير الزور حملتين عسكريتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش" لطرده من المنطقة، الاولى يشنها الجيش النظامي, اما الثانية تشنها قوات قسد, المدعومة من التحالف الدولي, والثانية تنفذها القوات النظامية, بدعم من روسيا

واما ادلب فتم التوصل لاتفاق بشأنها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, حيث اتفقت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) على اقامة منطقة خفض التصعيد بالمحافظة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد, و نشر نحو 500 مراقب حولها لمنع انتهاك الهدنة.

والمراقبون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

من جهة اخرى, ندد حجاب بموقف بعض مجموعات المعارضة السورية الداعي لبقاء الرئيس بشار الأسد أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى "الواقعية السياسية".

وبرزت دعوات حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” التي يمثلها (منصة الرياض), ومنصتي "موسكو" و "القاهرة".

وكان حجاب التقى في نيويورك يوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط أليستر بورت، وأكد عقب اللقاء التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل.

كما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدد رؤيته للحل السياسي والتي تتضمن عدم بقاء الاسد والتصدي للتطرف.