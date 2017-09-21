أكثر من 85 % من الأراضي في دير الزور تحت سيطرة الجيش النظامي

كشفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, عن انضمام مقاتلي قوات "سوريا الديمقراطية" إلى عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية"(داعش) في دير الزور.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قوله ان وسائل المراقبة الروسية سجلت عملية نقل مسلحي "قسد" من الرقة إلى المناطق الشمالية من دير الزور".

وأضاف المسؤول الروسي "أريد أن أشير إلى أن مسلحي "قسد" القادمين من شمال ديرالزور ينضمون إلى فصائل "داعش" بحرية, لكن وسائل المراقبة لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين التنظيم و"قسد".

وتواجه دير الزور حملتين عسكريتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش" لطرده من المنطقة، الاولى يشنها الجيش النظامي, اما الثانية تشنها قوات قسد, المدعومة من التحالف الدولي, حيث وصلت الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, لتصبح على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش النظامي.

واشار كوناشينكوف الى ان "القوات النظامية تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات، حيث يتواجد مسلحو "قسد" وعسكريون أمريكيون".

ولفت الجنرال الى انه "تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية المتواجدة في قطر بشكل صارم، بأن محاولات القصف من مناطق تواجد "قسد" ستواجه ردا فوريا."

واردف الجنرال الروسي ان "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أوقف تنفيذ عملية تحرير الرقة في ضوء نجاحات الجيش النظامي".

وعن نسبة مساحة الاراضي الخاضعة تحت سيطرة النظامي, بين الجنرال الروسي ان "أكثر من 85 بالمئة من الأراضي في دير الزور، باتت تحت سيطرة الجيش النظامي"، مبينا ان "المدينة خلال الأسبوع القادم ستكون تحت سيطرته بشكل كامل".

وتمكن النظامي, المدعوم من روسيا, من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما فيها.

ويواجه "داعش" حملة لطرده من دير الزور، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقع التنظيم إضافة لضربات المقاتلات الروسية.