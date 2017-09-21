أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), يوم الأربعاء, وصول قوات الجيش النظامي الى الجانب الشرقي من نهر "الفرات" في محافظة دير الزور, وذلك بدعم من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول )عن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، ان قوات النظامي بمساندة جوية روسية، "عبرت إلى شرقي نهر الفرات في دير الزور".

من جهته, قال ريان ديلون المتحدث باسم قوات التحالف الدولي , ان "الجيش النظامي تمكن بدعم جوي روسي من عبور نهر الفرات في منطقة دير الزور، في محاولة لاستكمال السيطرة على هذه المدينة".

وكانت القوات النظامية عبرت يوم الاثنين الماضي, بدعم من الطيران الروسي, نهر الفرات من الجفرة التي سيطرت عليها باتجاه حويجة صكر.

وتواجه دير الزور حملتين عسكريتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش" لطرده من المنطقة، الاولى يشنها الجيش النظامي, اما الثانية تشنها قوات قسد, المدعومة من التحالف الدولي, حيث وصلت الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, لتصبح على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش النظامي.

وتمكن النظامي, المدعوم من روسيا, من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة..

وبحسب وزارة الدفاع الروسية, فان أكثر من 85 % من الأراضي في دير الزور تحت سيطرة الجيش النظامي, مشيرة الى ان السيطرة على المدينة باكملها ستتم خلال الاسبوع.