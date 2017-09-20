"آبل" تطرح محتويات تدعم دقة 4K علوم وتكنولوجيا شارك

بدأت "آبل" طرح محتويات جديدة تدعم دقة 4K وتقنية المدى الديناميكي العالي HDR علىiTunes، مع اقتراب فتح باب الطلبات المسبقة لكل من هاتف "آيفون 8" وساعة Apple Watch Series 3 ومنصة Apple TV 4K.

وبحسب " gsmarena"، فإن "آبل" قامت أيضاً بتحديث المشتريات السابقة لمستخدميiTunes الخاصة بمحتويات الفيديو إلى دقة 4K ودعم HDR مجانًا كما وعدت. وتدعم جميع هواتف "آيفون" الجديدة تقنية HDR للفيديو، كما تدعم منصة Apple TV 4Kالجديدة كلًا من الدقة العالية وHDR ودعم Dolby Vision. ومن المتوقع أن تقوم شركة "آبل" بطرح التحديثات الخاصة بالمزايا الجديدة قبل موعد إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة خلال الشهر الجاري.

2017-09-20 22:26:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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