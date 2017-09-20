اتلتيكو مدريد يسقط اتلتيكو بلباو على ملعبه وبصعد للمركز الثاني بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

أسقط أتلتيكو مدريد مستضيفه أثلتيك بيلباو 2-1على أرضية ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي الأربعاء ضمن المرحلة 5 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بهذا الفوز لنجميه اللذين سجلا الثنائية، الأرجنتيني آنخيل كوريا 55 والبلجيكي يانيك كاراسكو 73.



لكن نقطة التحول في المباراة كانت في الشوط الأول؛ حين أضاع نجم أصحاب الأرض اريتز ادوريز ركلة جزاء أعلن عنها الحكم خافيير إيسترادا بعد عرقلة البرازيلي فيلبي لويز لراؤول غارسيا على خط منطقة الجزاء.



ولعب حارس الروخي بلانكوس السلوفيني يان أوبلاك دوراً هاماً في هذا الفوز لأنه تصدى لركلة الجزاء ببسالة في الدقيقة 41.



وقبل النهاية بثوانٍ معدودات نجح بيلباو بتقليص الفارق سجل راؤول غارسيا هدف تقليص الفارق لكنه لم يكن كافياً لتحاشي الخسارة 90 +2.



أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني وسيكون عليه انتظار نتيجة مباراة إشبيلية (10 نقاط) ولاس بالماس.



بدوره بقي رصيد بيلباو 7 نقاط في المركز السابع.



وفي مباراة أخرى تعادل ليغانيس مع جيرونا صفر-صفر. سيريانيوز 2017-09-20 18:35:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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