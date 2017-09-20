كشفت وكالة انباء (الاناضول), يوم الاربعاء, عن ارسال الولايات المتحدة الامريكية 200 شاحنة جديدة محملة بالعتاد العسكري إلى المقاتلين الاكراد في سوريا.

واوضحت الوكالة ان " 100 شاحنة من المعدات العسكرية وصلت إلى مناطق سيطرة "ب ي د/بي كا كا" في محافظة الحسكة ، في 11 الجاري، قادمة من معبر "سيمالكا" العراقي".

كما وصلت نحو 100 أخرى إلى مناطق سيطرة التنظيم ذاته شمالي محافظة دير الزور، أمس الثلاثاء، إثر مرورها من المعبر ذاته, بحسب المصدر.

واشارت الوكالة الى ان مصورها تمكن من تصوير بعض الآليات العسكرية والمعدات اللوجيستية التي كانت على متن الشاحنات، وشملت عربات عسكرية مدرعة مضادة للألغام، وسيارات دفع رباعي مخصصة للاستخدام العسكري، وخزانات وقود، وصناديق ذخيرة.

ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الان على هذه الانباء.

وسبق ان تحدثت تركيا مرارا عن ارسال الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة ومعدات عسكرية إضافية للمقاتلين الأكراد في سوريا, لقتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), لكن السفارة الأمريكية في أنقرة نفت ذلك.

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".