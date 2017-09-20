واصل يوفنتوس تقدمه في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز الخامس على التوالي الذي جاء على حساب ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "يوفنتوس آرينا" ضمن مباريات الجولة الخامسة للكالتشيو.

سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بالمشاركة مع نابولي الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 6 نقاط في المركز العاشر.



وبدوره نجح نابولي بقلب الطاولة على مضيفه لاتسيو، حيث حوله تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأوليمبكو" معقل البيانكوليستي.



وارتفع رصيد نابولي إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 10 نقاط في المركز السادس.



وافتتح ستيفان دي فراي التسجيل للاتسيو في الدقيقة (30)، فيما سجل أهداف نابولي كل من كاليدو كوليبالي (54) وخوسيه كابيخون (56) ودرايس ميرتينز (59)، وجورجينيو فريلو من ضربة جزاء (92).



ونجح ميلان في تحقيق فوز ثمين 2-0 على ضيفه سبال الصاعد حديثاً الى دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده الى 12 نقطة بالمركز الرابع بفارق نقطة عن جاره الانتر الذي سقط بفخ التعادل أمام بولونيا في افتتاح المرحلة.