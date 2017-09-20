مانشستر يونايتد وجاره السيتي وتشلسي والارسنال الى ثالث أدوار كأس الرابطة اخبار الرياضة شارك

حققت الفرق الكبيرة انتصارات متوقعة الأربعاء في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم.

واستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على ضيفه بيرتون البيون من الدرجة الأولى بأربعة أهداف لماركوس راشفورد (5 و17) وجيسي لينغارد (36) والفرنسي أنطوني مارسيال (60)، مقابل هدف للويد داير (90).



واكتسح تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى بخمسة أهداف للبرازيلي روبرت كينيدي (13) والبلجيكي ميتشي باتشوايي (19 و53 و85) والزامبي تشارلي موسوندا (40)، مقابل هدف لتنداي داريكوا (90).



وتغلب مانشستر سيتي صاحب العروض الجيدة هذا الموسم على مضيفه وست بروميتش البيون بهدفين للألماني ليروي سانيه (3 و77) مقابل هدف للأرجنتيني كلاوديو يعقوب (71).



وفاز أرسنال على دونكاستر روفرز من الدرجة الثانية بهدف لثيو والكوت (25)، وإيفرتون على سندرلاند من الدرجة الاولى بثلاثة اهداف لدومينيك كالفرت-ليوين (39 و52) وباي اومار نياسي (83). سيريانيوز

2017-09-20 20:08:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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