ريال مدريد حامل اللعب يسقط على ملعبه أمام ريال بيتس بهدف بالوقت القاتل اخبار الرياضة شارك

واصل ريال مدريد نزيف النقاط، بالخسارة أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف وحيد الأربعاء بملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل هدف الفريق الأندلسي الوحيد أنتونيو سانابريا برأسية مميزة 90+4.



رصيد الفريق الملكي من النقاط توقف عند النقطة 8 في المركز السابع، بينما أصبح رصيد ريال بيتيس 9 نقاط متقدماً على ريال مدريد نفسه في المركز السادس.



وبهذه الخسارة توقفت سلسلة الفريق الملكي بتسجيل الأهداف عند المباراة رقم 73.



في الشوط الأول، وصل ريال مدريد إلى مرمى ريال بيتيس كثيرًا إلا أن لوكا مودريتش أضاع فرصتين، وكذلك كريستيانو رونالدو كاد أن يهز الشباك مرتين لولا يقظة الدفاع وحارس المرمى أنطونيو أدان إضافة إلى ضربة محاولات أخرى أقل خطورة من كاسيميرو وإيسكو.



واجه ريال مدريد ظروف صعبة في الشوط الثاني، حيث عانده الحظ كثيرًا بتصدي العارضة لفرصتين من جاريث بيل وداني كارباخال، كما أنقذ أدان حارس بيتيس فرص أخرى لكريستيانو رونالدو وتوني كروس.



ووجه بيتيس الضربة القاضية للفريق الملكي، بهجمة مرتدة وصلت إلى أنتونيو باراجان في الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية، انقض عليها سانابريا برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الوحيد في وقت قاتل، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط غالية. سيريانيوز 2017-09-20 20:16:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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