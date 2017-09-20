أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاربعاء, موافقتها على المقترح الفرنسي الخاص بانشاء مجموعة اتصال حول سوريا، بالرغم من "ضبابيته".

ونقلت وكالة (تاس) عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله"مازال من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الصيغة ضرورية وصائبة"، و نحن لا نعترض، من حيث المبدأ، على ذلك، ولكن من الضروري أن تكون لدينا فكرة واضحة عن سبب الحاجة إليها".

وكان ماكرون اقترح مؤخرا, إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشددت فرنسا على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب أن يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

ومن المقرر ن تبحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، في نيويورك, مبادرة فرنسا بشأن تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.