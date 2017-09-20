كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاربعاء, انه سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف الاسبوع المقبل لبحث الوضع بادلب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن اردوغان قوله , خلال حديثه في حفل بنيويورك, انه سيبحث مع بوتين يوم 28 من أيلول لبحث منطقة عدم تصعيد“ في محافظة إدلب.

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير منتصف الشهر الجاري, لاتفاق حول اقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد.

كما اتفقت الدول الضامنة على نشر نحو 500 مراقب حول منطقة عدم تصعيد التوتر بإدلب, لمنع انتهاك الهدنة.

والمراقبون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

ويخضع معظم محافظة إدلب، الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، لسيطرة تحالف من فصائل المعارضة يقوده تنظيم "جبهة النصرة " الجناح السابق لتنظيم القاعدة.