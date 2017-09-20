بروسيا دورتموند يسحق هامبورغ على ملعبه بثلاثية ويعود لصدارة الدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

استعاد بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه الثمين 3-0 على مضيفه هامبورج الاربعاء في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ (حامل اللقب)، الذي ظلفي الصدارة لمدة 24 ساعة فقط، فيما تجمد رصيد هامبورج، عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.



وافتتح الياباني شينجي كاجاوا التسجيل لدورتموند في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليمارس اللاعب الجابوني، الفائز بلقب هداف المسابقة الموسم الماضي، هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، رافعا رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى خمسة أهداف.



واختتم كريستيان بوليسيتش مهرجان أهداف دورتموند، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة .79 وعلى ملعب (بادينوفا ستاديون)، فرض فرايبورج التعادل 1 / 1 على ضيفه هانوفر.



ورفع هانوفر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد فرايبورج إلى ثلاث نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).



وواصل كولن بدايته المهتزة في البطولة، بعدما تلقى هزيمته الخامسة على التوالي، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت .



وارتفع رصيد فرانكفورت إلى سبع نقاط في المركز العاشر، فيما ظل كولن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في المسابقة حتى الآن. سيريانيوز 2017-09-20 18:54:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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