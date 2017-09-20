حقق روما وصيف البطل فوزاً كبيراً على مضيفه بينيفنتو المشارك لأول مرة في بطولة النخبة وصاحب المركز الأخير (من دون نقاط) 4-صفر الأربعاء في المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

والفوز هو الثالث لفريق مقابل خسارة ومباراة مؤجلة.



وافتتح روما التسجيل بواسطة هدافه البوسني ادين دزيكو اثر تمريرة من الصربي الكسندر كولاروف (22).



ومنح المدافع فابيو لوتشوني هدف التعزيز للضيوف عندما سجل خطأ في مرمى فريقه (35).



وفي مستهل الشوط الثاني، أضاف دزيكو الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بتسديدة من خارج المنطقة (52) رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في البطولة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.



واثمر ضغط روما هدفاً رابعاً بنيران صديقة أيضاً كان صاحبه المدافع الأخر لورنتسو فينوتي (74).



ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط وتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً بفارق الأهداف أمام ميلان الذي يستقبل سبال الصاعد حديثاً.