أرسل الجيش التركي, يوم الأربعاء, وحدات من القوات الخاصة الى بلدة ريحانية المتاخمة للحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على الحدود.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان "رتلا عسكريا يقل وحدات من القوات الخاصة بكامل معداته العسكرية وصل الى (ريحانية) ثم انتقل باتجاه الحدود السورية".

وكان الجيش التركي ارسل الاثنين الماضي تعزيزات عسكرية الى المناطق الحدودية بولاية هاتاي, تمهيداً لنقلها إلى الحدود الجنوبية مع سوريا

كما ارسلت تركيا السبت الماضي تعزيزات عسكرية إضافية للجيش التركي إلى منطقة الريحانية القريبة من الحدود مع سوريا المحاذية لمنطقة "خفض التوتر" .

وجاءت هذه التعزيزات بعد توصل الدول الضامنة للهدنة والراعية لمحادثات استانا بشأن الأزمة السورية (روسيا، تركيا، ايران)، لاتفاق, في نهاية الجولة السادسة من تلك المحادثات منتصف الشهر الجاري، على اقامنة مناطق خفص التصعيد في سوريا من ضمنها ادلب, و ارسال 500 مراقباً إلى هذه المحافظة.

واتخذت تركيا في الفترة الاخيرة تدابير لحماية امنها وحدودها, حيث ارسلت تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, كما دعمت المعارضة السورية في معركتها ضد "داعش" والمقاتلين الاكراد بشمال وشرق سوريا, والتي اسفرت عن انتزاع عدة مناطق, خشية تقدم هؤلاء المقاتلين والتي تعتبرهم "منظمات ارهابية", فضلا عن عناصر التنظيم في المعارك وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها.

ييشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بادانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".