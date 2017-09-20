اتفق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب, يوم الأربعاء, على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية, عبر مسار جنيف.

وافاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي, نشره عبر موقعه الإلكتروني, ان الطرفين بحثا الملف السوري واكدا على "ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة، عبر مسار جنيف، تقبله جميع الأطراف في سوريا، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة شعبها، وفي الإطار نفسه".

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع,

كما تم التشديد, بحسب البيان, على "أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا"، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا، حيث يمكن تطبيقه كنموذج في مناطق أخرى من سوريا.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.

ونشرت روسيا في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية، التي تشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، نقطة تفتيش ومراكز مراقبة، في خطوة من شأنها الإسهام في ضمان الالتزام بنظام وقف إطلاق النار هناك, على حد تعبيرها.

وعقد الملك عبد الله الثاني، مباحثات مع ترمب، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة, ركزت على جهود تحريك عملية السلام، ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية.