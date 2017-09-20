جدد المنسق العام "للهيئة العليا للتفاوض", رياض حجاب, موقفه الرافض لبقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة, معتبراً ان الدعوة الى وجوده خلال الفترة الانتقالية من شأنها مفاقمة الأزمة القائمة.

ونشر حجاب عبر صفحته (تويتر), ما تضمنه اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم بحث أهم وآخر المستجدات المتعلقة بسوريا على الصعد السياسية والميدانية.

واشاد حجاب, خلال اللقاء, بمبادرة ماكرون الأخيرة بتشكيل لجنة اتصال من الدول الخمس دائمة العضوية زائدا الأطراف المؤثرة في المنطقة.

واعتبر حجاب ان هذه المبادرة "تكسر محاولات القوى الحليفة للنظام احتكار صياغة الحل السياسي وفق اطماعهم التوسعية واجندات مد نفوذهم عبر الحدود".

وكان ماكرون اقترح مؤخرا, إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشددت فرنسا على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب أن يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

وحدد رؤيته للحل السياسي والتي تتضمن "محاسبة الاسد", والذي اتهمه "بقتل أكثر من نصف مليون سوري، وتهجير الملايين، وتدمير البينة التحتية", معتبرا أن الدعوة إلى بقائه خلال الفترة الانتقالية من شأنها "مفاقمة الأزمة القائمة، وإطالة أمد نظام فقد شرعيته"

كما تضمنت الرؤية للحل السياسي , بحسب حجاب, "خطة شاملة لمواجهة إيديولوجيات التطرف عبر التصدي للعنف ومعالجة المشاكل المجتمعية واستيعاب فئة الشباب للحد من خطر تجنيدهم للقتال مع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة".

وتراجعت حدة المطالبات الدولية بتنحي الأسد عن السلطة كشرط لتسوية الأزمة السورية ، حيث كان التغيير في كل من الموقف الأمريكي والتركي والفرنسي والسعودي هو الأبرز، بعد أن كانوا في مقدمة الدول المطالبة بهذا الامر.

كما تراجعت الولايات المتحدة عن القيام بدور قيادي في الدبلوماسية السورية, في وقت تتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وبرزت دعوات حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” التي يمثلها (منصة الرياض), ومنصتي "موسكو" و "القاهرة".

وتحدثت أنباء في الاونة الاخيرة عن قرار رياض حجاب بتنحيه من رئاسة "الهيئة العليا للتفاوض" المعارضة, بعد عقد اجتماع الرياض بشأن المعارضة, لاسباب صحية.