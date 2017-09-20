لقي نحو 226 شخصاً حتفهم، إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب المكسيك يوم الثلاثاء، وأسفر عن انهيار عشرات المباني.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في المكسيك، إن ما لا يقل عن 226 شخصا لاقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب وسط البلاد .

وقال مدير الوكالة لويس فيليبي بونتي في تغريدة على "تويتر" إن "عدد القتلى في مكسيكو سيتي وحدها ارتفع إلى 117 شخصا".

وذكر بونتي أن "ولاية موريلوس إلى الجنوب مباشرة من مكسيكو سيتي تضررت بشدة أيضا حيث قتل 55 شخصا. كما قتل ما لا يقل عن 12 شخصا في ولاية مكسيكو المجاورة ووردت أنباء عن سقوط ثلاثة قتلى في ولاية جيريرو على ساحل الأطلسي.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة أن عدد القتلى ارتفع إلى 248 لكنها خفضت العدد فيما بعد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى زلزال بلغت شدته 8.1 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل 90 شخصا على الأقل.

وجاء الزلزال في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لزلزال قتل آلافا في العاصمة.

سيريانيوز