واصل الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, تقدمه في ريف دير الزور الغربي, في اطار عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة مساحات جديدة في محيط بلدة التبني.

وذكرت وكالة (سانا) ان "وحدات من الجيش بإسناد جوي نفذت عمليات على تجمعات تنظيم “داعش” في الريف الغربي تقدمت خلالها على المحور الغربي وسيطرت على عدد من القرى والمزارع في محيط بلدة التبني".

وكان النظامي استعاد امس الثلاثاء نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات عند مدينة دير الزور, بعد معارك مع "داعش"..

وتمكن النظامي من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتواجه دير الزور عمليتين عسكريتين منفصلتين, الاولى تنفذها قوات "قسد" بدعم من التحالف الدولي, والثنية تشنها القوات النظامية, بدعم من روسيا.