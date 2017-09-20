رفض لبنان, يوم الاربعاء, فكرة توطين اللاجئين السوريين والتي تحدث عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجلس النواب اللبناني اكد, خلال جلسة عقدها, بالاجماع على رفض توطين اللاجئين.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه، باسم النواب، عن توصية ردا على ما طرحه ترامب في الامم المتحدة بشأن توطين النازحين، مشيرا الى انه "سبق للمجلس ان اتخذ عدة مرات توصيات بشأن التوطين".

وكان ترامب قال, امس الثلاثاء, في كلمة له, امام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، ان أميركا تفضل توطين هؤلاء اللاجئين في دول الإقليم المحيطة ببلادهم.

وبلغت ازمة اللاجئين السوريين في لبنان ذروتها , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.