قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لا زال ضيفاً غير مدعو للتواجد في سوريا.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي، عقب مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في نيويورك، انه "مع اعتراف الجميع بواقع وجود التحالف الأمريكي في سوريا، إلا أنه لا يزال ضيفا غير مدعو إلى هناك".

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.

وأضاف لافروف ان "الاتصالات بين عسكريي البلدين بشأن سوريا تتواصل من أجل منع نشوب أي نزاعات تعرقل تنفيذ خطط تحرير الرقة، واسترجاع دير الزور".

وتابع الوزير الروسي إلى أن " العسكريين يتفقون على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطوات المطلوبة لضمان عدم التأثير على أهداف الحرب ضد الإرهاب".

ولفت لافروف، "ذكّرنا زملائنا الأمريكيين أن جبهة النصرة هي منظمة إرهابية، وبالتالي يجب تدميرها.. ريكس تيلرسون اعترف بحقيقة هذا الأمر، نأمل أن يترجم هذا الاعتراف على أرض الواقع".

ويأتي اجتماع لافروف وتيلرسون، بعد عدة محادثات جرت منذ بداية الشهر، ومتوقع استمرارها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المنعقدة بين 19-25 أيلول الجاري.

يشار إلى أن عدة لقاءات ثنائية بين أطراف دولية جرت خلال اليومين الماضيين، تناولت القضية السورية، كما بحثت مجموعة "أصدقاء سوريا" الملف السوري يوم الاثنين، واتفقت على أولويات عدة، مشترطة عدم المشاركة في إعادة الإعمار مالم تتم عملية انتقال سياسي "بعيداً عن الأسد".

سيريانيوز