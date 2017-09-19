دك برشلونة ضيفه إيبار، وهزمه بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

سجل خماسية البارسا كل من ليونيل ميسي "سوبر هاتريك"، وباولينيو ودينيس سواريز في الدقائق 21 و38 و53 و59 و62 و87 بينما أحرز سيرجي هنريك هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 57 ، ليحقق الفريق الكتالوني العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 6 نقاط لإيبار في المركز 13.



ومن أول محاولة على المرمى، سجل ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء، حصل عليها نيلسون سيميدو ، بعدها تحول اللقاء إلى مواجهة مباشرة بين ميسي وحارس مرمى إيبار ماركو ديمتروفيتش، الذي حرم النجم الأرجنتيني من هز الشباك مرتين، قبل أن يحسم باولينيو الجدل بعدما ارتقى لركلة ركنية برأسه في الشباك ليسجل الهدف الثاني، ليتقدم البارسا بثنائية مستفيدًا من سلاح الكرات الثابتة.



قضى البارسا على أي فرصة لمنافسه في العودة للقاء بهدف ثالث في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث انطلق ميسي بهجمة مرتدة، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس إيبار، وأكملها دينيس سواريز في الشباك.



إلا أن إيبار، أفلت من هذه الصدمة، ونجح في تضييق الفارق بهدف أول، من كرة عرضية للظهير الأيسر دافيد جونكا، تابعها سيرجي إنريك بقدمه في المرمى، مستغلاً خطأ فادح من بيكيه في التغطية.



وتواصلت الإثارة، حيث لم يهنأ إيبار بهذا الهدف طويلاً، حيث أضاف ميسي الهدف الرابع بعدها بدقيقتين بتسديدة أرضية ماكرة في الزاوية اليمنى، وكاد إينوي أن يقلص الفارق مجددًا بتسديدة قوية أنقذها تير شتيجن ببراعة، ترد بهجمة سريعة تبادل باولينيو وميسي الكرة خلالها، قبل أن يسددها النجم الأرجنتيني في المرمى مسجلاً "هاتريك".



في الدقائق الأخيرة، سجل ميسي ركلة حرة فوق العارضة، قبل أن يضيف الهدف السادس من تمريرة فيدال، بينما تصدى القائم والعارضة لفرصتين من روبن خيمينيز وتشارلز، لينتهي اللقاء بفوز كاسح لأصحاب الأرض.