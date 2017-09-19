3 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير انتحاري في أحد مطاعم العراق أخبار العالم شارك

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، يوم الثلاثاء، جراء تفجير انتحاري استهدف مطعماً في محافظة صلاح الدين بالعراق.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قوله، ان 3 أشخاص قتلوا وأصيب 34 آخرين. وبين المتحدث ان انتحاريين اثنين داخل مطعم القلعة على الطريق الخارجي بين تكريت وبيجي في منطقة الحجاج، شمال صلاح الدين. ولفت المتحدث الى ان قوات الامن تمكنت من قتل انتحاري ثالث امام بوابة المطعم. ويأتي الهجوم، بعد ثلاثة أيام على مقتل واصابة 11 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة في كركوك شمال العراق. وتشهد عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد بشكل شبه يومي تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص . سيريانيوز

2017-09-19 10:13:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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