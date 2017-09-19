فالنسيا يعود الى الانتصارات بخماسية بيضاء في شباك ملقا بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

عاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بعدما أكرم وفادة ضيفه ملقا بخماسية نظيفة الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضغط فالنسيا منذ البداية وترجم أفضليته الى هدف في الدقيقة 17 سجله سانتياغو مينا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من كارلوس سولير.



وضرب فالنسيا بقوة في الشوط الثاني وأضاف ثلاثية بواسطة هدّافه الإيطالي سيموني زازا في الدقائق 55 بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من سولير، و60 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مارتن مونتويا، و63 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر خطأ للمدافع لويس هرنانديز، قبل أن يختم البرازيلي الأصل رودريغو مورينو المهرجان بهدف خامس بيسراه من داخل المنطقة اثر لعبة مشتركة مع البرتغالي غونزالو غيديش، المعار من باريس سان جرمان الفرنسي (86).



وهو الفوز الثاني لفالنسيا هذا الموسم بعد الذي حققه في المرحلة الافتتاحية على لاس بالماس 1-صفر، قبل السقوط بعدها في فخ التعادل 3 مرات أمام ريال مدريد 2-2 وأتلتيكو مدريد صفر-صفر وليفانتي 1-1.



ورفع فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط ارتقى بها إلى المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الذي يحل ضيفاً على ليفانتي الخميس.



في المقابل، مني ملقا بخسارته الخامسة على التوالي فبقي في المركز الأخير. سيريانيوز 2017-09-19 19:01:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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