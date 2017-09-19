أكد بايرن ميونيخ حامل اللقب تفوقه على مضيفه شالكه باكتساحه 3-صفر، فيما مني وصيفه لايبزيغ بهزيمته الثانية وجاءت على يد مضيفه أوغسبورغ صفر-1 الثلاثاء في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

على ملعب "فيلتنس أرينا"، بدا بايرن غير متأثر بغياب لاعبين مؤثرين مثل قائده الحارس مانويل نوير والجناح الهولندي آريين روبن أو بإبقاء الفرنسي فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء مجدداً.



وحقق النادي البافاري فوزه الرابع بفضل هدف جديد من البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأول في الدوري الألماني من الوافد الجديد الكولومبي خامس رودريغيز الذي كان صاحب تمريرة الهدف الثالث الذي سجله البديل التشيلي أرتورو فيدال.



وجدد بايرن الذي سجل هدفه العشرين في سبع مباريات ضمن جميع المسابقات، تفوقه على شالكه الذي لم يذق طعم الفوز على النادي البافاري في مسابقتي الدوري والكأس للمباراة السادسة عشرة على التوالي، وتحديداً منذ نصف نهائي الكأس في الثاني من اذار 2011 حين فاز عليه في "إليانز أرينا" بهدف الإسباني راؤول غونزاليس.



أما الفوز الأخير لشالكه الذي مني بهزيمته الثانية هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات، في معقله على النادي البافاري فيعود الى 4 كانون الأول 2010 في الدوري (2-صفر).



ورفع بايرن رصيده الى 12 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وهانوفر اللذين يلعبان الأربعاء ضد هامبورغ وفرايبورغ على التوالي، فيما تجمد رصيد شالكه عند 9 نقاط.



وفي المباراة الثانية، أصبح أوغسبورغ مؤقتاً على المسافة ذاتها من دورتموند وهانوفر بعدما حقق فوزه الثالث وجاء على حساب ضيفه وصيف البطل لايبزيغ بفضل هدف وحيد سجله النمساوي ميكايل غريغوريتش منذ الدقيقة الرابعة، ملحقاً بفريق مواطنه رالف هاسنهوتل هزيمته الثانية بعد تلك التي تعرض لها في الافتتاح أمام شالكه (صفر-2).



وعاد فيردر بريمن من ملعب فولفسبورغ بنقطته الثانية فقط بعد تعادله معه بهدف لفين بارتلس (56) مقابل هدف للبلجيكي ديفوك أوريجي (28)، فيما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه شتوتغارت 2-صفر سجلهما البرازيلي رافايل (57 و74 من ركلة جزاء).