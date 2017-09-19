بلغ ليستر سيتي الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه الثلاثاء على ضيفه ليفربول 2-0، على ملعب "كينج باور" في الدور الثالث.

وافتتح الياباني شينجي أوكازاكي التسجيل في المباراة بالدقيقة 65، قبل أن يعزز الدولي الجزائري اسلام سليماني تقدم ليستر بهدف ثاني في الدقيقة 78، ليزيد من متاعب ليفربول الذي تعادل في مباراتين وخسر مباراتين في آخر 4 مباريات له بكافة المسابقات.



وقدم ليستر مباراة جيدة لا سيما في شوطها الثاني، وكان دخول البديل أوكازاكي على حساب المصاب الأرجنتيني ليوناردو أولوا، نقطة التحول في المباراة، فأحرز هدفا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز أمام جمهور غفير.



ومنح الفريقان الفرصة لمجموعة كبيرة من عناصرهما البديلة، وبعد شوط أول مخيب أداء ونتيجة، افتتح ليستر سيتي التسجيل في الشوط الثاني بدما تابع أوكازاكي كرة من زميله الإسباني فيسنتي إيبورا بتسديدة في الشباك ارتدت من قدم الظهير الأيسر في ليفربول أندرو روبرتسون.



ثم لعب أوكازاكي دور الممرر الحاسم، عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى ومررها إلى سليماني الذي تقدم بها قبل أن يسددها قوية بيسراه استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى ليفربول.