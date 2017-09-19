بولونيا يوقف انتصارات انتر ميلان ويجبره على التعادل الدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

أوقف بولونيا الانتصارات المتتالية لضيفه انتر ميلان عندما أرغمه على التعادل 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان بولونيا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف سيموني فيردي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الكرواتي برونو بتكوفيتش، بيد أن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء إثر عرقلة إيدر داخل المنطقة من لاعب الوسط السنغالي إبراهيما مباي، فانبرى لها الأرجنتيني ماورو إيكاردي بنجاح مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم (77).



وكان إنتر ميلان ينشد فوزه الخامس على التوالي بيد أنه اكتفى بنقطة واحدة مكنته من الانفراد بالصدارة مؤقتاً برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة ونابولي اللذين يلعبان غداً مع فيورنتينا في تورينو ولاتسيو في العاصمة روما على التوالي.



في المقابل حقق بولونيا التعادل الثاني هذا الموسم بعد الأول مع تورينو في المرحلة الاولى قبل أن يفوز على بينيفنتو في الثانية ويخسر أمام نابولي وفيورنتينا.



ورفع بولونيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر. سيريانيوز 2017-09-19 19:24:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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