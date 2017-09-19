مقتل ثلاثة أشخاص بتفجير انتحاري في الشدادي بالحسكة الاخبار المحلية شارك

لقي 3 أشخاص حتفهم , يوم الثلاثاء, جراء تفجير انتحاريين اثنين نفسيهما داخل معمل غاز الجبسة بمدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, بأن انتحاريين اثنين تسللا إلى داخل معمل غاز الجبسة بمدينة الشدادي وقاما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين ما تسبب بمقتل 3 عمال ووقوع دمار في بعض أجزاء المعمل. ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها مسؤولية التفجير الانتحاري الذي استهدف معمل غاز الجبسة في الشدادي بالحسكة. ويأتي ذلك بعد يوم على مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء تفجير ارهابيين دراجة نارية مفخخة قرب تجمع المطاعم في شارع السياحي بمدينة القامشلي. ويشار إلى أن مدينة القامشلي شهدت في وقت سابق, سلسلة تفجيرات, بعضها استهدفت قوات كردية، تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش ). سيريانيوز

2017-09-19 13:41:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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