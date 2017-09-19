اعلن الجيش الإسرائيلي, يوم الثلاثاء, عن اسقاط طائرة مسيرة من إنتاج إيراني وبتفعيل من "حزب الله" بصاروخ باتريوت, اخترقت أجواء الجولان المحتل.

واوضح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي, عبر صفحته على (فيسبوك), انه "تم اسقاط هذه الطائرة من دون طيار من مطار دمشق الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان".

وبين ادرعي انه "خلال مهمة الاستطلاع دخلت الطائرة المعادية الى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان دون الدخول بأي شكل الى الاجواء الاسرائيلية حيث تقرر اعتراضها بواسطة صاروخ باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها. حسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية القنيطرة".

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

وأسفرت الأوضاع المتوترة في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة و المعارك الأخيرة التي نشبت مؤخرا بين الجيش النظامي وقوات المعارضة المسلحة في الجانب السوري من الحدود ,عن اعلان الجيش الاسرائيلي القنيطرة ومحيطها "مناطق عسكرية مغلقة", في إجراء وقائي.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وهدد اردعي بالتحرك لمواجهة حدوث أي خرق من جانب عناصر ايرانية او جهادية او حزب الله واقترابها الى منطقة الحدود بالجولان.

وتعارض اسرائيل وجود عناصر "حزب الله" وايران في سوريا, حيث اعربت عن مخاوفها بعد اعطاء طهران للحزب وحركة "حماس" الفلسطينية طائرات بدون طيار , مهددة بالتحرك في حال رصدها نقل اسلحة الى "حزب الله".