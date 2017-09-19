نشب, يوم الثلاثاء, حريق في مطعم في فندق فورسيزون في دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مكان وقوع الحادثة.

وأفادت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الحريق الذي نشب في مطعم في فندق فورسيزون خلفّ أضرار اقتصرت على الماديات, دون ذكر معلومات حول وقوع إصابات بشرية.

كذلك لم تشير المصادر إلى أي تفاصيل إضافية والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في مطعم فندق فورسيزون.

ورافق الخبر عن الحادثة صور تظهر اندلاع الحريق في أحد الطوابق العلوية للفندق حيث يوجد المطعم و تصاعد ضوء ألسنة النار والدخان في وقت متأخر من ليل الاثنين_الثلاثاء.

وجاءت الحادثة بعد نشوب حريق الأربعاء الماضي 13 أيلول الجاري, في مدرسة ابتدائية في ضاحية قدسيا في دمشق دون ذكر معلومات عن أسباب الحريق أو وقوع اصابات.

يشار إلى أن دمشق شهدت في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لأسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.

سيريانيوز



