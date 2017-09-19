وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس بشار الأسد بـ "المجرم"، الذي استخدام الأسلحة الكيماوية في بلاده، حتي ضد الأطفال.

واضاف ترامب في كلمة له امام الجمعية العامة للامم المتحدة اننا نسعي لعدم تصعيد الأزمة السورية، والوصول لحل سياسي

وتابع ترامب اننا "نبحث عن سبل لخفض التصعيد في سوريا وننفق مليارات الدولارات لإعادة اللاجئين", مضيفا "سنساعد الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين لأنه أفضل من استقبال اللاجئين في الأراضي الأمريكية".

وفيما يخص العلاقات مع ايران, قال الرئيس الامريكي ان "الصفقة النووية مع إيران شكلت إحراجا للولايات المتحدة ولا أعتقد أن هذه هي النهاية", مضيفا "لا يمكننا الالتزام بالاتفاق مع إيران إذا كان ستارا لتطوير البرنامج النووي دون انقطاع".

وتابع ترامب ان "طهران تستخدم عائدات النفط لتمويل حزب الله وبشار الأسد والحرب في اليمن وزعزعة السلام في الشرق الأوسط".

يشار الى ان خطاب ترامب هو الاول على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة.

سيريانيوز