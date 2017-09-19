أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، دعم بلاده للحل السياسي في سوريا, مضيفا ان بلاده "بادرت بجمع جهود الأمم المتحدة، والشروع في خارطة طريق في سوريا".

وأضاف ماكرون في كلمته أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ذلك هو هدف إطلاق المبادرة الفرنسية، لإنشاء مجموعة الاتصال لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة", لافتا الى إن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية، ونحن ندعم الحل السياسي، لأن الحل في نهاية المطاف سيكون سياسيا وليس عسكريا".

وتابع الرئيس الفرنسي "فرنسا بادرت بجمع جهود الأمم المتحدة، والشروع في خارطة طريق في سوريا".

واردف ماكرون في معرض حديثه عن الأوضاع في سوريا أن "الخط الأحمر الأول هو السلاح الكيميائي، والخط الأحمر الثاني هو ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين".

وتاتي كلمة ماكرون بعد كلمة للرئيس الامريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للمم المتحدة قال فيها ان بلاده تسعى لعدم تصعيد الأزمة السورية، والوصول لحل سياسي.