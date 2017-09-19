قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، أنه تم تحريك المفاوضات السورية المجمدة في "جنيف" عبر "أستانا".

وأشار أردوغان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها وكالة (سبوتنيك) إلى أن تفعيل المفاوضات السورية، جاء بتعاون أنقرة مع إيران وروسيا عبر "أستانا ".

وجرت الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، يومي الخميس 14 و الجمعة 15 أيلول الجاري, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والأمم المتحدة والولايات المتحدة .

وقالت وزارة الخارجية التركية, مؤخراً, أن روسيا وإيران وتركيا اتفقوا على نشر 500 مراقب حول منطقة عدم تصعيد التوتر بإدلب في شمال سوريا.

ويشار إلى أن ذلك يأتي في وقت تجري فيه مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الآن بشأن انعقاده .

كما حذر أردوغان في كلمته إقليم كردستان العراق من إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق, مناشداً حكومة الإقليم بالتراجع عن الاستفتاء، الذي من شأنه أن يتسبب في خلق أزمات جديدة في المنطقة، ويطلق شرارة صراعات جديدة، بحسب قوله.

وقال أردوغان "أناشد حكومة إقليم كردستان العراق للتراجع والكف عن إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه ", مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسّة للحفاظ على وحدة العراق، ولابد أن نتجنب كافة الإجراءات التي قد تؤدي إلى إظهار أزمات جديدة".

وصوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع الجمعة الماضية، في أول جلسة له منذ عامين، على إجراء استفتاء الانفصال في موعده المحدد يوم الـ 25 الجاري, في حين ترفضه حكومة العراق وتعتبره مخالفاً لدستور البلاد.

وتعارض عدة دول في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا تركيا، استقلال كردستان عن العراق التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

سيريانيوز