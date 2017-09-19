سقط جرحى, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على منطقة الزبلطاني بمدينة دمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف هاون بمحيط مديرية النقل بالزبلطاني ما أسفر عن سقوط جرحى.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد, يوم الاثنين, عدة مناطق في دمشق, بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

وكانت العاصمة دمشق شهدت هدوءا نسبيا من استهدافها بالقذائف, وذلك بعد أن شهدت أحياء عدة منها لاسيما الشهر الماضي سقوط قذائف هاون وصواريخ بالاضافة لرصاص متفجر, وسط ازدياد حدة عمليات قصف الجيش النظامي في على جوبر وعين ترما, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي, قبل التوصل لاتفاق هدنة.