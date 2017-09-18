أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الاثنين، أن السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية تضم على متنها 16 بحارا.

وقال قائد خفر السواحل البحريني العميد البحري علاء عبد الله سيادي, على موقع وزارة الداخلية البحرينية, ان "السلطات القطرية احتجزت 3 قوارب بحرينية، على متنها 16 بحارا ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قاربا بالإضافة إلى 20 بحارا" .

وأضاف قائد خفر السواحل البحريني سيادي ان "احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009".

وشدد العميد البحريني على "ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية".

وأشار المسؤول البحريني إلى أن "قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين."

ولم يتم التطرق إلى ذكر أسباب الاحتجاز, كما لم تعلق السلطات القطرية على هذه الانباء حتى الان.

وجاءت الحادثة في وقت تعيش قطر أسوأ أزمة دبلوماسية , بعدما قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات مع الدوحة منذ شهر حزيران الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

سيريانيوز