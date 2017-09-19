أكد وزير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الثلاثاء، أن المذكرة الروسية الأمريكية حول أمن التحليقات في المجال الجوي السوري لم تنهر، رغم تبادل الاتهامات بين وزارتي دفاع البلدين.

ونقلت وسائل إعلام عن تيلرسون، رده على اتهامات وجهها البنتاغون مؤخرا إلى القوات الجوية الفضائية الروسية، باستهداف مواقع تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بريف دير الزور، وما إذا كان ذلك يعني أن المذكرة الروسية الأمريكية الرامية إلى تفادي وقوع حوادث غير مرغوب بها، قد "ماتت", فقال تيلرسون باقتضاب "لا ذلك ليس صحيحا".

وجاء رد الوزير الأمريكي أثناء مشاركته في فعاليات تمهيدية لانطلاق الدورة الـ72 للجمعية الأممية العامة بنيويورك.

وكانت روسيا أكدت أنها أبلغت الجانب الأمريكي بنطاق عملياتها في دير الزور، رداً على اتهام البنتاغون بقصف المقاتلات الروسية عناصر تابعة لقسد في دير الزور, ما اسفر عن سقوط اصابات في صفوفها.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.

سيريانيوز