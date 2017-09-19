وقع , مساء يوم الاثنين, حادث اصطدام حافلتي نقل على مفترق طرق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن جو لوتا رئيس إدارة النقل في مدينة نيويورك قوله ان "الحادث وقع بين حافلة سياحية وحافله نقل مدني عند أحد مفترقات الطرق في المدينة".

واشار الى ان الحادث ادى الى وفاة أحد المشاة على الفور بعد اصطدام أحد الحافلات به، بالإضافة إلى سائقي الباصين ".

كما اسفر الحادث, بحسب رئيس إدارة النقل, عن اصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء نشوب حريق في أحد المباني بعد اصطدام أحد الحافلات به.

وشهدت عدة ولايات امريكية, في الاونة الاخيرة, حوادث اصدطام و دهس تسببت بمقتل واصابة العشرات.