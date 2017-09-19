ألقت قوة الأمن الداخلي الكردية (الأسايش), يوم الثلاثاء, في بيان نشرته وكالة (رويترز), باللوم على قوات حليفة للنظام السوري في تفجير مدينة القامشلي, والذي اسفر عن سقوط مصابين.

وكان تفجير دراجة نارية مفخخة استهدف, امس الاثنين, مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة, مما اسفر عن سقوط جرحى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها جراء تفجير الدراجة المفخخة الذي استهدف المدينة.

وعادة ما يعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تبنيه الانفجارات السابقة في القامشلي, لكنها كانت نادرة الحدوث في العام الأخير.

يشار الى ان القامشلي تخضع بدرجة كبيرة لسيطرة قوات الامن الكردية.