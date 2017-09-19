كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب القوات الأمريكية والفصيل السوري المعارض "جيش مغاوير الثورة", امس الاثنين, من قاعدة الزكف في البادية السورية .

واشارت المصادر الى ان الانسحاب جاء بعد أنباء عن "اتفاق روسي-أمريكي بأن القاعدة لا تعتبر من ضمن المناطق الإدارية التابعة لقاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية".

وقاعدة الزكف تقع خارج الحدود الإدارية لقاعدة التنف العسكرية بأربعة عشر كيلو متر، والتي تُعد أبرز معاقل القوات الأمريكية في البادية السورية.

وتداولت المصادر تسجيلا صوتيا للناطق العسكري باسم "مغاوير الثورة" أبو أثير الخابوري، أكد أن الانسحاب تم "ليس لتسليم القاعدة للروس، وإنما بسبب أزمة المياه في المنطقة، إذ تم تسليم المنطقة لشخص مدني لإعادة تأهيل ارتوازية الماء فيها".

ولم تعلق واشنطن او التحالف الدولي بعد على هذه الانباء.

وجاء ذلك بعد انسحاب القوات الخاصة البريطانية في 8 من أيلول الجاري بشكل كامل من قاعدتي "التنف" و "الزكف" على الحدود السورية العراقية, عقب الأنباء المتداولة حيال ضغط الأردن على فصائل المعارضة للخروج من المنطقة.

وهدد النظام السوري بشكل علني بأن الوجود الأمريكي سيعتبر عدوانا ما لم تسحب واشنطن قواتها، حيث جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في الـ10 من الشهر الحالي.

وتقاتل 5 فصائل تابعة للجيش الحر في البادية السورية، وهي "جيش أسود الشرقية" و"قوات الشهيد أحمد العبد" و"لواء شهداء القريتين"، إضافة إلى "جيش مغاوير الثورة" و"جيش أحرار العشائر".

وتحدثت انباء في وقت سابق ان قوات فصيل "أحمد العبدو" بدأت الانسحاب من البادية باتجاه الأراضي الأردنية قبيل تسليم المنطقة للجيش النظامي بضمانات روسية أردنية، مشيرة في الوقت نفسه أن فصيل "جيش أسود الشرقية" سيتبع عناصر "أحمد العبدو" قريبا بالانسحاب.

لكن المكتب الإعلامي "لاسود الشرقية" قالت أن "جيش "أسود الشرقية"، وكذلك قوات (أحمد العبدو) لم ولن يوافقا على الانسحاب من المنطقة.

ويشهد الجنوب السوري والبادية السورية القريبين من الحدود الأردنية والعراقية، معارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام ، حيث تستهدف الاخيرة التمهيد للاقتراب من معبر التنف على الحدود العراقية، ومعبر نصيب على الحدود الاردنية والذي ما زالت بعيدة عنه.

وفرض الجيش النظامي مؤخرا سيطرته على مقاطع كبيرة من الحدود السورية الأردنية ومناطق شاسعة من البادية بعد إلحاقه أضرارا كبيرا بداعش، كما سيطر في ريف السويداء، على كامل حدود المحافظة مع الأردن، فيما اتهمت بعض فصائل المعارضة فصيل "جيش العشائر" بترك نقاطه الحدودية للقوات الحكومية والانسحاب إلى داخل الأراضي الأردنية تلبية لطلب من عمان.