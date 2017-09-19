أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة وقف أي "تدخلات خارجية" في الشأن السوري، ودعا لتكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الأزمة السورية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، ان سامح شكري دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا لحل الأزمة في سوريا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعروبتها.

وشدد شكري خلال مشاركته في اجتماع ترأسته الولايات المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، على ضرورة وقف اي "تدخلات خارجية" في الشأن الداخلي السوري، ودعا الى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد صيغ عملية ومقبولة لحل الأزمة في سوريا بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة السورية على الصعيدين الأمني والسياسي.

وانعقد يوم الاثنين اجتماعاً لمجموعة "أصدقاء سوريا" في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، المتوقع ان تستمر بين 19 حتى 25 أيلول الجاري.

وتدعم مصر جهوداً سياسية لحل الأزمة في سوريا، حيث تم الاعلان في آب الماضي عن جهود مصرية روسية مشتركة للمساهمة في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية الى جنيف.

سيريانيوز