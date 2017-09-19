أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى، لن تدعم عملية إعادة تعمير سوريا، إلا بعد حدوث انتقال سياسي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن بوريسون قوله، "نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تحريك عملية سياسية وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقال (سياسي) بعيدا عن الأسد".

وجاءت تصريحات جونسون بعد اجتماع لمجموعة "أصدقاء سوريا" والتي تضم نحو 14 دولة تدعم المعارضة السورية منها فرنسا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وكان جونسون قال في كانون الثاني الماضي، ان بلاده "منفتحة" على جدول زمني لتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، حيث ترى الحكومة البريطانية أنه لا حل ممكناً للصراع السوري من دون الإطاحة بالأسد. كما ينتقد الوزراء البريطانيون التدخل العسكري الروسي دعماً للأسد.

سيريانيوز