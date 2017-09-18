طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين, أطراف الصراع في سوريا بتوفير الحماية للمدنيين في شرق دير الزور.

ونقلت وسائل اعلام عن عن دوجاريك ,قوله, في احاطته اليومية, أنه "على أطراف الصراع في سوريا توفير الحماية اللازمة للمدنيين، في مناطق شرق دير الزور التي تتعرض للقصف".

وتتعرض دير الزور لحملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.

وتمكن النظامي من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ويواجه "داعش" حملة لطرده من دير الزور، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقع التنظيم إضافة لضربات المقاتلات الروسية.

يشار الى ان الامم المتحدة وجهت مرارا نداء من اجل حماية المدنيين المحاصرين في الرقة, والسماح لهم بالفرار من المحافظة, والتي تواجه اشرس العمليات العسكرية والمعارك, من اجل استعادتها من قبضة "داعش".



سيريانيوز